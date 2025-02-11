شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن عقوبات رابطة الأندية على فريق سموحة: سلمت أمرى لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه لا يملك التعليق على العقوبات التي تعرض لها فريقه في الجولة الـ12 من الدوري، وقال: "سلمت أمري لله في العقوبات ولا أملك إلا أن أكون راضيا".

وأضاف عامر، فى تصريحات تليفزيونية: "تعرضنا للظلم في مباراة بيراميدز، وكنا أفضل منهم، واتحاد الكرة لم يرد على شكوانا، والمفروض إننا مثل أندية الدوري، ونحن كمية مهملة".

وتابع رئيس سموحة: "نأمل أن يكون أوسكار إضافة للتحكيم المصري ويجب على الجميع مساعدته لتطوير الكرة المصرية".

واختتم فرج عامر تصريحاته: "لم نفاوض علي معلول لاعب الأهلي لأننا لا نستطيع تحمل راتبه، ولكنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق".

كان سموحة قد تعرض لعقوبات، أبرزها منع أحمد سامي المدير الفني لسموحة من مرافقة الفريق 3 مباريات مع غرامة 20,000 جنيه لمحاولة الاعتداء على الحكم بعد المباراة، وغرامة 5,000 جنيه على الجهاز الفني لسموحة بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.