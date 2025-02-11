شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رعاية سيراميكا لعقد تدريب كشرى لديروط وتحديد الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

نجح نادي سيراميكا راعي نادي ديروط الرياضي، في رعاية تعاقد أحمد كشري، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، لتولي منصب المدير الفني لنادي ديروط الرياضي.

وجاء تعاقد نادي ديروط الرياضي، مع أحمد كشري، لتولي الإدارة الفنية، في إطار سعي سيراميكا لتوفير كافة سُبل الدعم الفني، لتطوير الأداء، وتحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي، في دوري المحترفين، الذي يشهد منافسة قوية بين جميع الفرق.

يأتي التعاقد مع كشري، خلفًا للبلغاري الكسندروف أناتولي، ويسعى ديروط لتحسين مركزه في دوري المحترفين، سعيًا للاستمرار في المسابقة الموسم المقبل، تمهيدًا لإعادة هيكلة أهداف النادي في الفترة المقبلة، اتساقًا مع رؤية مجلس إدارة النادي.

ويضم جهاز أحمد كشري كلًا من: أحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا، مصطفى مهنا مدربًا، ويوسف أحمد مدربًا ومحللًا للأداء، أحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، ياسر عثمان معدًا بدنيًا.