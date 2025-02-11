شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يختار 21 لاعبا لمباراة غزل المحلة.. و10 غيابات أبرزها بن شرقى ووسام وطاهر والان مع تفاصيل الخبر

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي 21 لاعبا في قائمة فريقه التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة غزل المحلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء - رامي ربيعة – مصطفى العش – خالد عبد الفتاح- أحمد رضا -كريم الدبيس- محمد هاني- أكرم توفيق - مروان عطية- عمر الساعي-كريم نيدفيد- إمام عاشور-أفشة – كوكا- عمرو السولية- محمد عبدالله- حسين الشحات - حمزة عبد الكريم- جراديشار.

فيما تشهد قائمة الأهلي غياب كل من: علي معلول، أشرف بن شرقي، أشرف داري، ياسر إبراهيم، عمر كمال، يحيى عطية الله، طاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي وكريم فؤاد للإصابة ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقررة مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الكابتن محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول، للحديث عن مباراة الغد.

بدأ المران بجزء بدني خفيف للاعبين، ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم بأحد الفنادق بعد إعلان الجهاز الفني عن قائمة اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى ٢٦ نقطة.