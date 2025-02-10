شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقبل وفد "فيفا" فى إطار جولة ترويجية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، حيث يصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة العالمية للترويج للبطولة المرتقبة، والذي يشارك فيه الأهلي والذي سيقام في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو.

وسيكون الأهلي، ممثل مصر الوحيد في البطولة، محطة أساسية ضمن الجولة الترويجية، حيث ستُعقد فعاليات احتفالية على ضفاف نهر النيل يومي 13 و14 فبراير، بحضور مسؤولي النادي والجماهير ومحبي كرة القدم في مصر.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على مكانة الأهلي كأحد الأندية المشاركة في أول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية، والتي ستُقام بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة، ما يجعلها حدثًا استثنائيًا في أجندة كرة القدم العالمية.

ومن المتوقع أن تحظى الفعاليات باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، حيث يسعى فيفا للترويج للبطولة وإشراك المشجعين في الأجواء الاحتفالية قبل انطلاق المنافسات رسميًا في عام 2025.