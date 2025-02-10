اخبار الرياضه

الأهلى يستقبل وفد "فيفا" فى إطار جولة ترويجية لبطولة كأس العالم للأندية 2025

0 نشر
0 تبليغ

الأهلى يستقبل وفد "فيفا" فى إطار جولة ترويجية لبطولة كأس العالم للأندية 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقبل وفد "فيفا" فى إطار جولة ترويجية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:05 م

يستعد النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، حيث يصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة العالمية للترويج للبطولة المرتقبة، والذي يشارك فيه الأهلي والذي سيقام في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو.

وسيكون الأهلي، ممثل مصر الوحيد في البطولة، محطة أساسية ضمن الجولة الترويجية، حيث ستُعقد فعاليات احتفالية على ضفاف نهر النيل يومي 13 و14 فبراير، بحضور مسؤولي النادي والجماهير ومحبي كرة القدم في مصر.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على مكانة الأهلي كأحد الأندية المشاركة في أول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية، والتي ستُقام بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة، ما يجعلها حدثًا استثنائيًا في أجندة كرة القدم العالمية.

ومن المتوقع أن تحظى الفعاليات باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، حيث يسعى فيفا للترويج للبطولة وإشراك المشجعين في الأجواء الاحتفالية قبل انطلاق المنافسات رسميًا في عام 2025.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements