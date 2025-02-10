شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن ضم الجفالي: البعض يصنع الكلمات.. أما هنا تُصنع الأساطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع التونسي أحمد الجفالي لاعب فريق الاتحاد المنستيري التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع أحمد الجفالي في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك فيديو الاعلان عن الصفقة تحت عنوان: البعض يصنع الكلمات.. أما هنا تُصنع الأساطير..أحمد الـجـفـالي زمــلــكــاوي".