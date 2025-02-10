شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا الجزيرة "1 و 2 " يبحثان التعاون المشترك واستعدادات استقبال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

التقى عصر اليوم رئيسا وأعضاء مجلس إدارة الجزيرة "1 و 2، " الدكتور عمرو الحداد رئيس مجلس امناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "2 " ،وجمال الرملي رئيس مجلس ادارة مركز التنمية الشبابية والرياضية الجزيرة "1" وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون بين المجلسين خلال الفترات المقبلة وذلك بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء تكثيف الأنشطة والتعاون المشترك بين المركزين وتنفيذ العديد من الفاعليات وخاصة وأننا مقبلين علي شهر رمضان المعظم .

كما تم الاتفاق بين المجلسين علي تنفيذ العديد من الأمسيات الرياضية والثقافية والفنية المشتركة بين مركزي التنمية الشبابية الجزيرة"2،1"

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هدفنا أن يتحول الشباب المصري إلي صانع للحدث ومشارك فيه للإستفادة من الطاقات والقدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب المصري لتحقيق الإستفادة للمجتمع المصري من تلك الطاقات والقدرات الشبابية في جميع المجالات وعلي كافة الأصعدة والمستويات .

وأكمل وزير الرياضة " عملنا في وزارة الشباب والرياضة على زيادة مراكز التنمية الشبابية وتنميتها وتعزيز قدراتها بما يخدم متطلبات الشباب المصري والأسرة المصرية" وهو ما لاقي صدي وقبول واسع من أعضاء المركزين وبصفة خاصة المنشأةالشبابية والرياضية الجديدة والتي اعتبرها اضافة قوية للمنشات الشبابية والرياضية حيث استطاع المركز في جذب الكثير من الأعضاء له بعد تنظيمه للعديد من الفاعليات علي المستوي الرياضي والشبابي والثقافي والفني لاقت استحسان الأعضاء وهو ما أدي الي تزايد الطلب علي مزيد من العضويات الجديدة وهو ما يتم بحثه خلال الأيام المقبلة للموافقة علي قبول مزيد من العضويات للمركز والتي ستمثل اضافة كبيرة للموارد المالية والذاتية للجزيرة "2".





اجتماع مجلسى إدارتى الجزيرة 1 و 2





جانب من حضور الإجتماع





مجلس إدارة مجلسى الجزيرة





مجلس إدارة الجزيرة 1 و 2





مجلس إدارة الجزيرة 1 و 2