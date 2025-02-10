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تعرف على نتائج الجولة الـ21 من دورى المحترفين.. إنفوجراف

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  • تعرف على نتائج الجولة الـ21 من دورى المحترفين.. إنفوجراف 1/2
  • تعرف على نتائج الجولة الـ21 من دورى المحترفين.. إنفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الجولة الـ21 من دورى المحترفين اليوم بمواجهتين؛ الأولى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين طنطا وبروكسى، بينما حقق الترسانة فوزا كبيرا على ديروط بثلاثية دون مقابل.

وإليكم نتائج مباريات الجولة الـ21 من دورى المحترفين :-

وى 0 – 1 بترول أسيوط
كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان
سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة
القناة 1 – 0 السويس
المقاولون 0 – 0 الداخلية
لافيينا 0 – 1 وادى دجلة
طنطا 1 – 1 بروكسى
الترسانة 3 – 0 ديروط
السكة الحديد 2 – 1 المنصورة
أبو قير للأسمدة 1 – 0 راية


نتائج دورى المحترفين

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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