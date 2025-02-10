شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الـ21 من دورى المحترفين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الجولة الـ21 من دورى المحترفين اليوم بمواجهتين؛ الأولى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين طنطا وبروكسى، بينما حقق الترسانة فوزا كبيرا على ديروط بثلاثية دون مقابل. وإليكم نتائج مباريات الجولة الـ21 من دورى المحترفين :- وى 0 – 1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان

سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة

القناة 1 – 0 السويس

المقاولون 0 – 0 الداخلية

لافيينا 0 – 1 وادى دجلة

طنطا 1 – 1 بروكسى

الترسانة 3 – 0 ديروط

السكة الحديد 2 – 1 المنصورة

أبو قير للأسمدة 1 – 0 راية

نتائج دورى المحترفين

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