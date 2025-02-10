شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن التعاقد مع الغانى حافظ إبراهيم فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة رسميًا عن تعاقده مع اللاعب الغاني حافظ إبراهيم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أنتهت السبت الماضي، وذلك في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين من أجل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري.

وقبل صفقة اللاعب الغاني تلك، حسم نادي الجونة 4 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، وهم كل من: محمود عباس العلمي من منتخب السويس، مروان محسن في صفقة انتقال حر، وعبد الله ياسين في صفقة انتقال حر، محمود النحاس معارا من صفوف إنبي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب الجديد، مصحوبة برسالة ترحيبية جاء فيها: "نرحب باللاعب الغاني حافظ إبراهيم في صفوف الجونة".

ويأمل النادي الساحلي أن يمثل اللاعب إضافة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث يعاني الجونة من نتائج متذبذبة هذا الموسم ويسعى للخروج من مراكز الخطر.

ورغم الإعلان الرسمي عن الصفقة، لم يكشف نادي الجونة حتى الآن عن تفاصيل عقد اللاعب، سواء فيما يخص مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.