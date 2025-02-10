شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: هدف إمام عاشور هو الأفضل فى الجولة الـ12 بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن فوز إمام عاشور لاعب النادى الأهلى بجائزة أفضل هدف فى الجولة الثانية عشرة من دورى nile، التى أسدل على مبارياتها مساء السبت.

وكتب الحساب الرسمى لنادى رابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك": "استلام..️ دوران..️ إنهاء ولا أروع.. هدف إمام عاشور هو أفضل هدف في الجولة 12 بتصويت الجماهير".

وكانت رابطة الأندية قد كشفت عن 4 أهداف مرشحة لهدف الجولة، وهي: هدف نبيل عماد دونجا فى الإسماعيلى، محمد فخرى وكريم بامبو وإمام عاشور، قائلة: "تصويبة صاروخية من نبيل عماد دونجا، تسديدة قوية من محمد فخري، صناعة مميزة ثم إنهاء رائع من كريم بامبو، هدف معتاد ومميز عن طريق إمام عاشور، اختر أفضل هدف في الجولة 12 من دوري nile".

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدورى المصرى

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة & بتروجت.. 4 عصراً

الزمالك & فاركو..4 عصراً

الأهلى & غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة & الإسماعيلى..4 عصراً

زد إف سى & سيراميكا..4 عصراً

المصري & البنك الأهلى ..7 مساء

بيراميدز & حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت & طلائع الجيش ..4 عصراً

إنبى & الاتحاد السكندري..7 مساء

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