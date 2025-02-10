شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: المصرى قادر على التتويج بالكونفدرالية.. وبطل الدورى قد يكون مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أن فريقه يطمح للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن المنافسة في الدوري المصري ستكون قوية، وقد نشهد مفاجآت في بطل المسابقة.

وفي تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت، قال ميدو جابر: "إدارة ولاعبي المصري يعملون دائمًا لإسعاد جماهير بورسعيد، الموسم الماضي كنا قريبين من الوصول لنهائي كأس مصر وكأس الرابطة، لكن التوفيق لم يحالفنا، رغم ذلك، نجحنا في تحقيق جزء من مشروع الفريق وهو المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف نجم المصري: "هذا الموسم نحاول الاستمرار على نفس المستوى، سواء محليًا أو قاريًا، وهدفنا الأكبر هو المنافسة على المراكز الأولى في الدوري لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. المصري فريق كبير وله تاريخ عريق وجماهير عظيمة، ولا ينقصه سوى توفيق المولى عز وجل للتتويج بالبطولات".

وتابع: "الدوري هذا الموسم قوي وصعب للغاية، لكنه ممتع وليست له حسابات ثابتة، ومن الممكن أن نشاهد مفاجآت، وربما يتوج فريق غير الأهلي والزمالك باللقب، فالحسم سيكون داخل الملعب".

وأكد ميدو أن جماهير المصري البورسعيدي تمثل قوة كبيرة للفريق، قائلًا: "جماهيرنا ليست ضغوطًا علينا، بل هي الداعم الأول لنا، وتقف خلفنا بكل ما لديها من قوة، ونحن نسعى لإسعادهم في كل مباراة".

وأشاد لاعب المصري بالمدربين الذين عمل معهم، قائلًا: "علي ماهر مدرب كبير وصاحب خبرات، وأضاف لي الكثير على المستوى الشخصي، وأنا سعيد برهانه عليّ في الفريق وأشكره كثيرًا على ثقته. أما التونسي معين الشعباني، فهو مدرب مميز وله اسمه في الكرة الأفريقية، واستفدت منه كثيرًا خلال فترتي مع سيراميكا كليوباترا، وأتمنى له التوفيق".

وفي ختام تصريحاته، تحدث ميدو جابر بحزن عن المدرب الراحل إيهاب جلال، قائلًا: "إيهاب جلال - رحمه الله - كان مثل والدي، شخص لا مثيل له، وهو أول من اكتشفني وكان داعمًا كبيرًا لي، وله فضل كبير في مسيرتي الكروية، فهو سبب في تواجدي حتى الآن في الملاعب".