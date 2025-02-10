خالد النبريصى مهدد بالغياب عن الإسماعيلى أمام الجونة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أصبح الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم النادى الإسماعيلى، مهددا بالغياب عن الدراويش أمام الجونة فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري.

ويعانى خالد النبريصى من الإجهاد خرج على أثره فى المباراة الماضية أمام الزمالك، ويحاول الجهاز الطبى تجهيزه بأسرع وقت للاستعانة بخدماته أمام الجونة، وسيحدد الجهاز الفنى قراره بعد مران الغد، سواء بدخوله قائمة المباراة أو منحه الراحة اللازمة ليكون جاهزا فى المباريات المقبلة فى الدورى.

وبدأ حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، رحلة استكشاف فريق الجونة بمشاهدة مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن استعادة الانتصارات المحلية.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري.

وجدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الثقة فى حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من الزمالك بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.

وأكدت الإدارة أن الظروف التي يمر بها الفريق تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف المدير الفني، بجانب أن هناك أخطاءً تحكيمية تؤثر على مسيرة الفريق، وأدت إلى خسارة الدراويش من طلائع الجيش والزمالك.