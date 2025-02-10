الامارات | تحضيرات منتخب "قدامى الأبيض" لبطولة أساطير الخليج.. ومواعيد المباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المنتخب الوطني لقدامى اللاعبين استعداداته للمشاركة في بطولة أساطير الخليج الأولى التي يُنظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم في الكويت خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات.

وأدى قدامى الأبيض تدريبهم الأول اليوم الإثنين في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي تحت قيادة المدرب الوطني القدير جمعة ربيع ومساعده وليد عبيد، وشهدت الحصة التدريبية الأولى مشاركة كافة لاعبي القائمة وهم: ماجد ناصر، وليد سالم، بشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، ناصر خميس، رامي يسلم، حسن علي إبراهيم، فيصل خليل، محمد سرور، إسماعيل مطر وسعيد الكاس.

ويشمل برنامج إعداد المنتخب لهذه البطولة تدريبات يومية وفحوصات طبية وغيرها من الأمور التي تضمن مشاركة ناجحة لقدامى الأبيض في هذه البطولة التي تحظى باهتمام واسع من الإعلام الخليجي والجماهير التي ستحرص على متابعة نجوم المنتخبات الخليجية السابقين الذين تألقوا في دورات كأس الخليج العربي.

ويبدأ منتخب قدامى الأبيض مشوراه في البطولة بمواجهة منتخب قطر يوم 20 فبراير، فيما يُواجه في المباراة الثانية منتخب الكويت يوم 21 فبراير على أن يُواجه منتخب عُمان يوم 22 فبراير، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيُلعب يوم 23 فبراير، وستقام المباراة النهائية يوم 24 فبراير.