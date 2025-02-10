شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحتان من بوساكا للحكام المصريين فى ختام المعسكر.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي FIFA، نصيحتين للحكام المصريين خلال ورشة تطوير الحكام التى انتهت اليوم الإثنين، النصيحة الأولى هى التمتع بالشخصية القوية، والثانية هى الاعتماد على النفس.
اختُتمت ورشة عمل تطوير الحكام التي أقيمت على مدار يومين ( الأحد والاثنين ) بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبمشاركة ماسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالفيفا والمحاضر الدولى أوسكار رويز.
وقام أوسكار بتصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقًا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية، كما شهد الجانب العملى تدريبات تخصصية للحكام داخل منطقة الجزاء وعلى الهجمات المرتدة.
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