شكرا لقرائتكم خبر عن دورى Nile.. البنك الأهلى أكثر الفرق حصولا على البطاقة الحمراء هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فريق البنك الأهلي رقما سلبيا في بطولة الدوري المصري بعد انتهاء 12 جولة، حيث يعد أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراء برصيد 4 بطاقات حتى الآن.

وحصل أربعة لاعبين على البطاقة الحمراء في البنك الأهلي، هم: "هشام صلاح، محمود الجزاء، داو سيرال، ياو أنور" ليكون الفريق الأكثر حصولا على الطرد هذا الموسم.

ويترقب الشارع الرياضي المصري، انطلاق الجولة 13 من منافسات دوري NILE لموسم 2024-2025 غدًا الثلاثاء، حيث تقام ثلاث مباريات في غاية القوة والندية، وهي صدامات مهمة بين فرق تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب وأخرى تسعى للمنافسة على اللقب.

ومن أبرز هذه المواجهات المنتظرة في أول أيام الجولة، لقاء سموحة مع بتروجت في الرابعة عصر الثلاثاء، واستضافة الزمالك لفاركو في نفس الموعد، ومواجهة الأهلي مع غزل المحلة في السابعة مساء.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويضم الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة، بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط، ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.