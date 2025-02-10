شكرا لقرائتكم خبر عن نيولوك معلول وظهور محمد شوقى.. شاهد لقطات من مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورًا من مران فريقها الأخير استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وشهدت الصور ظهور التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق بنيولوك جديد فيما ظهر محمد شوقي نائب المدير الرياضي لأول مرة في التدريب.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقررة مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، للحديث عن مباراة الغد.

بدأ المران بجزء بدني خفيف للاعبين، ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة، وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم بأحد الفنادق بعد إعلان الجهاز الفني عن قائمة اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى 26 نقطة.



تدريب الأهلي استعدادًا لغزل المحلة



تدريب الأهلي



تدريبات النادي الأهلي



تدريب الأهلي استعدادًا لغزل المحلة



تدريب النادي الأهلي