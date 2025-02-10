شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل النادي الأهلي ضيفه غزل المحلة باستاد السلام، غدا الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة ومثيرة، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة فى دوري nile

مباراة الأهلى وغزل المحلة تقام فى السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أشرف بن شرقي خارج حسابات الأهلي فى مباراة غزل المحلة بالدوري

خرج المغربى أشرف بن شرقى، الوافد الجديد للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارسيل فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن أشرف بن شرقى لم تكتمل جاهزيته الطبية والبدنية ونزوله التدريب وفقا للبرنامج الموضوع له، لأن أشرف بن شرقى انضم لصفوف الأهلى عنده شد فى العضلة الأمامية من الدرجة الأولى تعرض لها في فريقه السابق الريان القطري.