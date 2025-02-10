شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم ديروط بثلاثية فى ختام فعاليات الجولة الـ21 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الترسانة في استعادة الثقة بالفوز على ديروط بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة ضمن فعاليات الجولة الـ21 دورى المحترفين.

تقدم محمد أمين مدافع الترسانة بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من كرة خلفية مزدوجة، وأضاف عمر طارق السعيد الهدف الثانى للشواكيش من ضربة حرة مباشرة سددها اللاعب قوية على يمين حارس ديروط، واختتم البديل محمد ناجح مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن حكم المباراة أشهر الكارت الأحمر لليبيرى أوجستين أوتو هداف الترسانة في الدقيقة 78 واستكمل الفريق المباراة ناقص لاعب واستطاع إحراز هدف في اللحظات الأخيرة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الترسانة إلى 32 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ديروط عند 13 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.