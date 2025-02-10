شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أكرم توفيق مع الأهلي هذا الموسم بعد اقتراب رحيله للشمال القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي قريبًا للغاية من الانتقال إلى فريق الشمال القطري، عقب نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد أكرم توفيق، صاحب الـ27 عامًا، مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، وأكدت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، توقيع اللاعب بشكل رسمي عقود انتقاله إلى فريق الشمال القطري، عقب نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وتوقفت مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق لتجديد عقده بعدما بالغ اللاعب في المطالب المالية عقب توقيعه لفريق الشمال القطري وإعلان مسئولي النادي القطري أنهم حصلوا على توقيع اللاعب، ولا تراجع عن إتمام الصفقة، خاصة أنها صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وشارك توفيق مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي، فى 20 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي أهداف.

وحرص أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى على الاستفسار من مدربه السويسري مارسيل كولر حول أسباب خروجه من تشكيل الأهلى الأساسي فى المباريات الأخيرة للفريق.