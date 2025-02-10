شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد الأسبق رامون كالديرون فى حوار خاص على أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف قناة أون سبورت، مساء اليوم، حوارًا خاصًا مع رامون كالديرون، الرئيس الأسبق لنادي ريال مدريد، وذلك ضمن برنامج "سوبر لييج" الذي يقدمه الإعلامي إسلام سامي، في تمام الثامنة مساءً.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الحوارات المتميزة التي تقدمها القناة في الفترة الحالية والمقبلة، تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة، بهدف إثراء المحتوى الرياضي وتقديم ضيوف مميزين للجمهور المصري والعربي.