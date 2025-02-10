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رئيس ريال مدريد الأسبق رامون كالديرون فى حوار خاص على أون سبورت

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رئيس ريال مدريد الأسبق رامون كالديرون فى حوار خاص على أون سبورت

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف قناة أون سبورت، مساء اليوم، حوارًا خاصًا مع رامون كالديرون، الرئيس الأسبق لنادي ريال مدريد، وذلك ضمن برنامج "سوبر لييج" الذي يقدمه الإعلامي إسلام سامي، في تمام الثامنة مساءً.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الحوارات المتميزة التي تقدمها القناة في الفترة الحالية والمقبلة، تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة، بهدف إثراء المحتوى الرياضي وتقديم ضيوف مميزين للجمهور المصري والعربي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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