شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يعيد أحمد هانى وبيكهام لتشكيل سيراميكا أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على إعادة الثنائى أحمد هانى وأحمد رمضان بيكهام لتشكيل الفريق أمام زد، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري nile.

وشارك أحمد رمضان بيكهام فى تدريب سيراميكا ليعلن جاهزيته بعد التعافى من الإصابة بكدمة فى وتر إكيليس أبعدتها عن مباراة فاركو الماضية، ليستقر الرمادى على الاستعانة به خاصة بعد إيقاف جاستين آرثر لحصوله على الإنذار الثالث أمام فاركو فى المباراة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

كما يعيد أيمن الرمادى اللاعب أحمد هانى للتشكيل الأساسى لتعويض غياب عبد الله مجدى الذى يغيب أيضًا للإيقاف، بالإضافة لدخول يوسف سيد عبد الحفيظ قائمة سيراميكا ليكون بديلا بعد غياب كبير عن قائمة سيراميكا.

ويتسلح نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بصفقاته الجديدة من أجل العودة لسكة الانتصارات محددًا بعد الهزيمة في آخر مباراتين أمام سموحة وفاركو في بطولة الدوري.

ونجح سيراميكا في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية بـ4 صفقات قوية بالإضافة إلى تفعيل بند الشراء بناء على تعليمات أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

وتعاقد سيراميكا مع محمد رضا بوبو قادمًا من بيراميدز، والجزائرى عمر بلخير وأحمد عبد الرحمن من راية ومازن ياسر من الجونة، بجانب تفعيل عقد شراء أحمد القندوسى من الأهلى لمدة موسمين ونصف.

ووضع أيمن الرمادى برنامجًا تأهيليًا لتجهيز الثلاثى محمد رضا بوبو ومازن ياسر وأحمد عبد الرحمن من أجل الاستعانة بهم أمام زد فى المباراة المقبلة، لتعويض الغيابات التى يعانى منها الفريق فى الفترة الماضية.