دورة الدوحة: شفيونتيك تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز سهل ونافارو تودّع

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : استهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا حملة الدفاع عن لقبها، بعد فوزها السهل على اليونانية ماريا ساكّاري 6 3 و6 2 الإثنين، حاجزة مقعدا في الدور الثالث.

وخاضت شفيونتيك المتوجة باللقب في النسخ الثلاث الأخيرة، أولى مبارياتها منذ خسارتها في نصف نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الأميركية ماديسون كيز المتوّجة بلقب ملبورن.

وستواجه شفيونتيك الفائزة بخمسة ألقاب غراند سلام، في دور الـ16، الفائزة من مواجهة الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا والتشيكية الشابة ليندا نوسكوفا الثلاثاء.

كانت نوسكوفا (20 عاما) فازت في وقت سابق على الكرواتية دونا فيكيتش الـ15 في الدور الأول 6 2 و6 2، في حين تغلبت بوتينتسيفا على اليابانية مويوكا أوتشجيما 6 2 و6 7 (5/7) و6 3.

لم تخسر شفيونتيك أي مجموعة في دورة قطر منذ فوزها في الدور الثاني على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش عام 2022.

كان لقبها في الدورة العام الماضي هو الأول من بين أربعة ألقاب من فئة ألف نقطة في 2024، مما رفع مجموع ألقابها إلى 10، وهو الرقم الأعلى بين اللاعبات الحاليات بالتساوي مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

في المباراة، فازت ساكاري المصنفة ثالثة عالميا سابقا بثلاثة أشواط متتالية لكسر إرسال شفيونتيك في المجموعة الأولى، لكنها لم تتمكن من تسجيل أي نقاط إضافية حتى الشوط الخامس من المجموعة الثانية.

وأنقذت ساكاري نقطة مباراة أثناء إرسالها لتجعل النتيجة 5 2، لكن شفيونتيك حسمت اللقاء بإرسالها القوي.

في مباريات أخرى، ودعت الأميركية إيما نافارو التاسعة عندما خسرت أمام الكندية ليلى فرنانديس 2 6 في مجموعتين، كما ودعت الأميركية الأخرى أشلين كروغر وصيفة دورة أبو ظبي بخسارتها أمام مواطنتها صوفيا كينين 4 6 في مجموعتين.

وسحقت داريا كاساتكينا العاشرة مواطنتها بولينا كوديرميتوفا 6 0 و6 0 في 42 دقيقة فقط، ضاربة موعدا في دور الـ32 مع الأرمينية إلينا أفيانيسيان.