شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة فاركو بمران خفيف خوفا من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم، الاثنين، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وركز جروس وجهازه المعاون على بعض الجوانب الفنية والخططية، استعداداً للقاء المرتقب أمام فاركو، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعداداً لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على فاركو في الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويترقب الشارع الرياضي المصري انطلاق الجولة 13 من منافسات دوري NILE لموسم 2024-2025 غدًا الثلاثاء، حيث تقام ثلاث مباريات في غاية القوة والندية، وهي صدامات مهمة بين فرق تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب وأخرى تسعى للمنافسة على اللقب.

ومن أبرز هذه المواجهات المنتظرة في أول أيام الجولة، لقاء سموحة مع بتروجيت في الرابعة عصر الثلاثاء،، واستضافة الزمالك لفاركو في نفس الموعد، ومواجهة الأهلي مع غزل المحلة في السابعة مساء.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويضم الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.