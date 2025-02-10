شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الجولة 13 في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 10 فبراير 2025 07:03 م
دخل قطار مسابقة الدوري المصري محطة الجولة 13 والتي تنطلق غداً، الثلاثاء، بإقامة 3 مباريات قوية؛ تجمع بتروجت مع سموحة وفاركو مع الزمالك والاهلى مع غزل المحلة.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.
مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدورى المصرىالثلاثاء 11 فبراير
سموحة & بتروجت.. 4 عصراً
الزمالك & فاركو..4 عصراً
الأهلى & غزل المحلة..7 مساءالأربعاء 12 فبراير
الجونة & الإسماعيلى..4 عصراً
زد إف سى & سيراميكا..4 عصراً
المصري & البنك الأهلى ..7 مساء
بيراميدز & حرس الحدود..7 مساءالخميس 13 فبراير
مودرن سبورت & طلائع الجيش ..4 عصراً
إنبى & الاتحاد السكندري..7 مساءالقناة الناقلة للدوري المصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز