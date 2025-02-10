شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الجولة 13 في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

دخل قطار مسابقة الدوري المصري محطة الجولة 13 والتي تنطلق غداً، الثلاثاء، بإقامة 3 مباريات قوية؛ تجمع بتروجت مع سموحة وفاركو مع الزمالك والاهلى مع غزل المحلة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدورى المصرى

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة & بتروجت.. 4 عصراً

الزمالك & فاركو..4 عصراً

الأهلى & غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة & الإسماعيلى..4 عصراً

زد إف سى & سيراميكا..4 عصراً

المصري & البنك الأهلى ..7 مساء

بيراميدز & حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت & طلائع الجيش ..4 عصراً

إنبى & الاتحاد السكندري..7 مساء

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.