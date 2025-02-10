شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة زوجة عصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام الحضرى ، نجم منتخب مصر السابق، وفاة والدة زوجته، وكتب الحضرى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "البقاء والدوام لله وحده، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجتي وأمي الثانية الحاجة عايدة الشابوري".

وأضاف الحضرى، "أُشهد الله تعالى انها كانت لي بعد أمي أما عظيمة و ما رأيت منها غير الخير واسأل الله العظيم أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، أسألكم الدعاء لها وإنا لله وإنا إليه راجعون".



الحضرى

من ناحية أخرى، قال عصام الحضري نجم الأهلى والمنتخب الوطني السابق، إنه ليس راضيا عن مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن اللاعب مشغول بملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف الحضري، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أن محمد الشناوي لم يجدد عقده مع النادي الأهلي، لافتاً إلى أن مسئولي النادى الأحمر لم يقدموا أي عرض للحارس.

وأشار حارس منتخب مصر الأسبق إلى أنه على تواصل دائم مع محمد الشناوي، مؤكداً أن الحارس الدولى عقله مشغول بملف تجديد العقد، موضحاً أن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة بتروجت بالدوري يثبت تشتت ذهنه.

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً: "لاعبو النادى الأهلي الذين لم يجددوا عقودهم مع الأهلى من حقهم التوقيع لأى ناد في الفترة الحالية، ولا يستطيع أحد لومهم أو معاتبتهم على هذا التصرف ومسئولى الأحمر تأخروا في حسم الملف".