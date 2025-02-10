شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلي عن مباراة غزل المحلة فى الدوري غدا.. بن شرقي ووسام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

تشهد قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري، غياب عدد من اللاعبين لظروف الإصابات التي تضرب الفريق.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الغد كل من:

وسام أبو علي وأشرف بن شرقي وطاهر محمد ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم وسمير محمد وأشرف داري وكريم فؤاد، وقد يستمر غياب علي معلول عن مباراة الغد بسبب عدم الجاهزية الفنية رغم جاهزيته من الناحية الطبية.

ويعاني الثماني السالف ذكرهم من الإصابات المختلفة، ما بين شد عضلي أو كسور في الوجه أو الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على استمرار السلوفينى جراديشار في قيادة هجوم الفريق فى التشكيل الأساسى فى مباراة غزل المحلة غداً بالدورى.

وشارك جراديشار أساسياً فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام بتروجت، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ونجح فى تسجيل هدف.

وفرض جراديشار نفسه نجما فى الأهلي بفضل بدايته المدوية التي شهدتها رحلته مع الفريق الجديد في 3 مباريات فقط شارك فيها حتى الآن برفقة المارد الأحمر، فى ظل غياب الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الفريق الأساسى بسبب الإصابة.

وتعاقد النادي الأهلي مع السلوفيني نيجك جراديشار في الميركاتو الشتوي الأخير بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة غزل المحلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.