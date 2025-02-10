شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل ورشة عمل تطوير الحكام.. وبوساكا يطالب بتقليل الاعتماد على الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت ورشة عمل تطوير الحكام لليوم الثانى، وركز الخبير التحكيمي الدولي ماسيمو بوساكا خلال المحاضرة الصباحية على شخصية الحكم فى المباريات.

وشدد بوساكا على ضرورة أن يكون القرار نابعا من حكم الساحة دون انتظار لحكم تقنية الفيديو، وأن يعتمد الحكم على نفسه بشكل كامل كى نعيد للأذهان التحكيم قبل ظهور تقنية الفيديو لأن كثرة الاعتماد على الـVaR دليل على ضعف الحكم.

وتطرق بوساكا خلال المحاضرة إلى أهمية التمركز السليم للحكم وسرعة رد الفعل، وكذلك حالات تفصيلية عن لمسة اليد وحالات منطقة الجزاء.

واستعان بوساكا ببعض المواقف من الدوريات الأوروبية والدورى المصرى، وعرضها عن طريق الفيديو وشرح إيجابياتها وسلبياتها والرد على استفسارات وأسئلة الحكام.