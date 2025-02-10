شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات أبرز عقوبات الجولة الـ12 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ12، طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق الى أرض الملعب أربع دقائق قبل بداية المباراة.

إيقاف محمود أحمد محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

توقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق الى أرض الملعب أربع دقائق قبل بداية المباراة .

مباراة سيراميكا وفاركو

إيقاف عبد الله مجدي عبد العظيم لاعب فريق سيراميكا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف جاستيس أرثر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق سيراميكا كليوباترا قيمتها 5000 جنيه وذاك بسبب عدم تواجد جامعي الكرات في الوقت المحدد.

إيقاف محمود عماد محمود الحسيني لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سموحة وبيراميدز

إيقاف صلاح محمد أمين لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد .

منع أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على الحكم بعد إنتهاء المباراة.

لفت نظر وغرامة مالية قيمتها 5000 جنية للجهاز الفني لنادي سموحه لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على قرارات الحكم.

إيقاف أحمد سامي سعد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

لفت نظر وغرامة مالية قيمتها 5000 جنية على الجهاز الفني لفريق بيراميدز لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على قرارات الحكم.

حرس الحدود وإنبي

إيقاف محمد أشرف محمد توفيق لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبدالرحمن رضا جودة لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين لاعب فريق إنبي وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة الزمالك والإسماعيلي

إيقاف ناصر ماهر عبدالحميد لاعب فريق الزمالك لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك وبسبب الأعتداء على لاعب من فريق الخصم بدون كرة.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 5000 ألاف جنيه وتوجيه لفت نظر وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الأعتراض على القرارات.

مباراة الاتحاد والمصري :

إيقاف خالد متولي عبدالحميد لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي وزد أف سي :

إيقاف أحمد ربيع عطية لاعب فريق البنك الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سعيدو سيمبورى لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

يترقب الشارع الرياضي المصري، انطلاق الجولة 13 من منافسات دوري NILE لموسم 2024-2025 غدًا الثلاثاء، حيث تقام ثلاث مباريات في غاية القوة والندية، وهي صدامات مهمة بين فرق تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب وأخرى تسعى للمنافسة على اللقب.

ومن أبرز هذه المواجهات المنتظرة في أول أيام الجولة، لقاء سموحة مع بتروجيت في الرابعة عصر الثلاثاء،، واستضافة الزمالك لفاركو في نفس الموعد، ومواجهة الأهلي مع غزل المحلة في السابعة مساء.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويضم الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.