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اتحاد الكرة يعلن مواعيد ربع ونصف نهائي كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدني

الإثنين، 10 فبراير 2025 06:20 م

أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات دور الـ8 وقبل نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024 / 2025.

وقرر الاتحاد المصري انطلاق مواجهات دور الـ 8 يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، وسط ترقب جماهيري لمباريات قوية بين الأندية المتنافسة.

مباريات دور الـ 8

الثلاثاء 11 مارس

الفائز من الزمالك ومودرن سبورت × سموحة – الساعة 9:30 مساءً
نادي الجونة × نادي سيراميكا – الساعة 9:30 مساءً

الأربعاء 12 مارس

الفائز من بيراميدز والمقاولون × نادي إنبي - الساعة 9:30 مساءًالفائز من المحلة وفاركو × الفائز من البنك الأهلي والمصري - الساعة 9:30 مساءً

نصف النهائي

الجمعة 14 مارس

الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثانية – الساعة 9:30 مساءً

السبت 15 مارس

الفائز من المباراة الثالثة × الفائز من المباراة الرابعة – الساعة 9:30 مساءً

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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