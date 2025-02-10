شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد ربع ونصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات دور الـ8 وقبل نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024 / 2025.

وقرر الاتحاد المصري انطلاق مواجهات دور الـ 8 يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، وسط ترقب جماهيري لمباريات قوية بين الأندية المتنافسة.

مباريات دور الـ 8

الثلاثاء 11 مارس

الفائز من الزمالك ومودرن سبورت × سموحة – الساعة 9:30 مساءً

نادي الجونة × نادي سيراميكا – الساعة 9:30 مساءً

الأربعاء 12 مارس

الفائز من بيراميدز والمقاولون × نادي إنبي - الساعة 9:30 مساءًالفائز من المحلة وفاركو × الفائز من البنك الأهلي والمصري - الساعة 9:30 مساءً

نصف النهائي

الجمعة 14 مارس

الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثانية – الساعة 9:30 مساءً

السبت 15 مارس

الفائز من المباراة الثالثة × الفائز من المباراة الرابعة – الساعة 9:30 مساءً