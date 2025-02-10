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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد ربع ونصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدنيالإثنين، 10 فبراير 2025 06:20 م
أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات دور الـ8 وقبل نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024 / 2025.
وقرر الاتحاد المصري انطلاق مواجهات دور الـ 8 يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، وسط ترقب جماهيري لمباريات قوية بين الأندية المتنافسة.مباريات دور الـ 8
الثلاثاء 11 مارس
الفائز من الزمالك ومودرن سبورت × سموحة – الساعة 9:30 مساءً
نادي الجونة × نادي سيراميكا – الساعة 9:30 مساءً
الأربعاء 12 مارس
الفائز من بيراميدز والمقاولون × نادي إنبي - الساعة 9:30 مساءًالفائز من المحلة وفاركو × الفائز من البنك الأهلي والمصري - الساعة 9:30 مساءًنصف النهائي
الجمعة 14 مارس
الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثانية – الساعة 9:30 مساءً
السبت 15 مارس
الفائز من المباراة الثالثة × الفائز من المباراة الرابعة – الساعة 9:30 مساءً
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