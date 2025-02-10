شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور الجولة الـ 14.. نادي 6 أكتوبر يواصل صدارته في دوري القسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي 6 أكتوبر فى الفوز على فريق صفط اللبن برباعية نظيفة في الجولة الـ 14 في المجموعة الثانية بمنطقة الجيزة بدوري القسم الرابع.

ويواصل نادي أكتوبر تصدره المجموعة برصيد 39 نقطة بعد مرور الجولة الـ 14، تحت قيادة فنية لخالد متولى المدير الفنى وتحت إشراف أحمد رمضان المشرف العام على الفريق وعضو مجلس الإدارة بالنادى.

ويأتي فريق جينيس في المركز الثاني في المجموعة التي تضم فرق (أكتوبر - جينيس - ابو رواش - كرداسة - البطل الأوليمبي - منشية البكاري - العربي بدلاور - السليمانية - الماسة - واكاندا).

يذكر أن، مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، قد حرص على تكريم جميع رؤساء الاتحادات الرياضية، بعد نجاحهم في الانتخابات التي حيث شهد الحفل حضور كل رؤساء الاتحادات وعدد من رموز الرياضة.