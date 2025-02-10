شكرا لقرائتكم خبر عن دورى Nile.. سيحا حارس مرمى الحرس الأكثر تحقيقًا لـ"الكلين شيت" هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد أحمد سيحا حارس مرمى فريق حرس الحدود الكلين شيت 6 مرات هذا الموسم، أكثر من أي حارس مرمى آخر، بعد مرور 12 جولة حتى الآن.

ينافس سيحا أربعة حراس ولكل منهم 5 كلين شيت وهم على لطفي من زد، جنش من مودرن سبورت، مصطفى شوبير من الأهلي، وأحمد الشناوي من بيراميدز.

ويترقب الشارع الرياضي المصري، انطلاق الجولة 13 من منافسات دوري NILE لموسم 2024-2025 غدًا الثلاثاء، حيث تقام ثلاث مباريات في غاية القوة والندية، وهي صدامات مهمة بين فرق تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب وأخرى تسعى للمنافسة على اللقب.

ومن أبرز هذه المواجهات المنتظرة في أول أيام الجولة، لقاء سموحة مع بتروجيت في الرابعة عصر الثلاثاء،، واستضافة الزمالك لفاركو في نفس الموعد، ومواجهة الأهلي مع غزل المحلة في السابعة مساء.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويضم الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.