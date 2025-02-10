شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل مع بروكسى 1-1 فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل طنطا وبروكسى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب طنطا فى الجولة الـ21 لدورى المحترفين، بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 17 نقطة فى المركز السابع عشر، بينما ارتفع رصيد بروكسى إلى 29 نقطة في المركز العاشر.

وأسفرت مباريات اليوم الأول بالجولة الـ21 من دورى المحترفين ، التي أقيمت أمس، عن فوز السكة الحديد مودرن على المنصورة بهدفين مقابل هدف، كما نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على لافيينا بهدف دون مقابل فى الثوانى الأخيرة من عمر المباراة، وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا على راية بهدف دون مقابل.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى:

وى 0 – 1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان

سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة

القناة 1 – 0 السويس

