الامارات | موعد "قمة الأبطال" بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بتوقيت الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه ريال مدريد الإسباني «حامل اللقب» مضيفه مانشستر سيتي الانجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا غداً الثلاثاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وهو يتساءل حول كيفية إيقاف المهاجم النرويجي القوي إرلينغ هالاند.

عاد هالاند إلى مستواه بتسجيله سبعة أهداف في آخر ثماني مباريات خاضها في جميع المسابقات وسيسعى إلى الاستفادة من دفاع مدريد المنهار.

ويغيب عن الريال داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وأنتونيو روديغر ودافيد ألابا وأخيراً لوكاس فاسكيس.

وعلى الرغم من أن فريق غوارديولا كان أقل بكثير من أفضل مستوياته هذا الموسم، فإن دفاع مدريد الموقت يمثل فرصة جذابة لنجوم هجوم سيتي.