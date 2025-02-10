شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أكرم توفيق: أنهى اتفاقه مع الشمال القطري ولن يجدد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد توفيق، الشقيق الأكبر لأكرم توفيق لاعب الأهلي، أن اللاعب أغلق ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء، ولا حقيقة لما يتردد عن طلبه التفاوض من جديد لتجديد عقده والاستمرار فى القلعة الحمراء عقب نهاية عقد بنهاية الموسم الجاري.

وقال توفيق، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أكرم توفيق أنهى كل اتفاقاته مع نادي الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه بدءاً من الموسم المقبل، وكل ما يتردد عن رغبة النادي القطري فى التراجع عن التعاقد لا أساس له من الصحة، واللاعب سينضم إلى ناديه الجديد بمجرد نهاية الموسم الحالي.

وأوضح شقيق لاعب الأهلي أن أكرم توفيق لم يطلب إعادة التفاوض مع مسئولى النادي الأهلي لتجديد عقده والاستمرار فى الجزيرة، وأن اللاعب يحترم النادي الأهلي وجماهيره ورغبتهم فى بقائه، ولكنه أنهى اتفاقه بشكل رسمي على الانضمام إلى نادي الشمال القطري.

وأشار إلى أن نادي الشمال القطري متمسك بضم أكرم توفيق لأبعد حد، ولا حقيقة لما يتردد عن رغبة النادي القطري فى التراجع عن ضم اللاعب، وما يتردد عن ذلك شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان ”الخليج 365” قد أكد من قبل أن أكرم توفيق وقع بالفعل عقود انضمامه إلى الشمال القطري وحصل على مقدم تعاقد من النادي القطري.