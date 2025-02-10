شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يطالب فيستون ماييلى باعتلاء صدارة هدافي الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، من الكونغولي فيستون ماييلى مهاجم الفريق العمل على اعتلاء صدارة هدافي الدورى، والعمل على الاكثار من تسجيل الأهداف.

وتحدث يورتشيتش مع ماييلى حول ضرورة التركيز فى مواجهة حرس الحدود المقبلة، وتسجيل أكثر من هدف للعودة واعتلاء صدارة الهدافين.

ويحتل إمام عاشور لاعب الأهلى صدارة ترتيب هدافين الدورى برصيد 7 اهداف، فيما يحتل فيستون ماييلى المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

يلتقى فريق بيراميدز بحرس الحدود فى السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى.