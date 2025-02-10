شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تحتل المركز 67 عالمياً فى تصنيف محترفات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت ميار شريف ، بطلة التنس المصرية، المركز 67 عالمياً في تصنيف التنس الصادر اليوم الإثنين، لتتراجع مركزين بعدما كانت تحتل المركز 65 في آخر تصنيف.

وكانت ميار شريف قد ودعت منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات جراند سلام الكبرى لهذا الموسم.

وخسرت ميار شريف امام الأوكرانية ديانا ياستريمسكا المصنفة رقم 33 عالميا بنتيجة 6-1 و 6-4 في الدور الأول للمسابقة، المقامة حاليا بمدينة ملبورن الأسترالية.

كما ودعت ميار شريف مؤخرا بطولة هوبارت للتنس في أستراليا من الدور الأول بعد خسارتها من المجرية انا بوندار بمجموعتين دون رد (7-5, 6-4).