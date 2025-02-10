شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 6 إحصائيات الجولة الـ12 من الدورى.. إمام عاشور الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المحترفة عن إحصائيات الجولة الثانية عشرة من دورى nile، التى أسدل على مبارياتها مساء السبت، فى 6 أرقام مميزة كشفت عنها المباريات.

وجاءت إحصائيات الجولة الـ12 كالتالى..



1 إمام عاشور، لاعب النادى الأهلى، انفرد بترتيب هدافي دوريnile بعد نهاية الجولة برصيد 7 أهداف، حيث سجل 7 أهداف في آخر 6 جولات فقط.



2 سجل أحمد فاروق الهدف رقم 200 في دوري nile هذا الموسم، وكان المغربى يحيى عطية الله سجل الهدف رقم 100.



3 حصد حرس الحدود 18 نقطة بعد مرور 12 جولة في دوريnile ، وهو ما يحدث لأول مرة منذ موسم 2014-15، الفريق فاز في آخر 4 مباريات بنتيجة 1-0 ضد الغزل ومودرن والجونة وإنبي.



4 حقق غزل المحلة أول انتصاراته في دوريnile بعد 5 هزائم متتالية، الفوز جاء في أول ظهور للقبرصى بابافسيليو كمدير فني لزعيم الفلاحين.



5 المصري حقق 4 انتصارات على الاتحاد السكندرى ضمن آخر 5 جولات من دوريnile.



6 للمرة الثانية هذا الموسم يفوز بيراميدز في مباراة بعد تسجيل هدف في +90: دودو الجباس أمام الجونة في 90+9 وعلي جبر أمام سموحة في 90+7.

وكانت رابطة الاندية المحترفة كشفت عن الـ4 أهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف فى الجولة الثانية عشرة من دورى nile، التى أسدل على مبارياتها مساء السبت.



وكتب الحساب الرسمى لنادى رابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك": "تصويبة صاروخية من نبيل عماد دونجا، تسديدة قوية من محمد فخري، صناعة مميزة ثم إنهاء رائع من كريم بامبو، هدف معتاد و مميز عن طريق إمام عاشور، اختر أفضل هدف في الجولة 12 من دوري nile".