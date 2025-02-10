شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى جهاز الزمالك بعد تلبية طلبات جروس والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح فى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بعد قيام مجلس الإدارة بتلبية مطالبه الفنية، خلال ميركاتو الشتاء، بعد التعاقد مع 4 صفقات في مراكز مختلفة.

وتعاقد الزمالك مع 4 صفقات في ميركاتو الشتاء وفقا للمراكز التي يحتاجها الفرق بناءا على رغبة جروس، حيث طلب تدعيم بعض المراكز منها الدفاع و الهجوم، حيث تم التعاقد مع أحمد حسام قادما من الجونة، محمود جهاد قادما من فاركو، بالإضافة إلى صلاح الدين مصدق القادم من الزمامرة المغربى، والتونسى أحمد الجفالى القادم من الاتحاد المنستيرى.

واستطاع الثنائى محمود جهاد وأحمد حسام لفت الأنظار اليهم لما قدموه خلال مباراة الفريق الماضية أمام الاسماعيلى، كما أن هناك آمالا كبيرة على الثنائى مصدق والجفالى لعودة الفريق إلى الانتصارات مرة أخرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.