شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدا، الثلاثاء، منافسات الجولة 13 للدوري المصري بمواجهات مثيرة، تبدأ بلقاء فاركو وضيفه الزمالك باستاد برج العرب، كما يلعب في نفس التوقيت، بتروجيت ضد ضيفه سموحة على ملعب الكلية الحربية.

ويستقبل الأهلي ضيفه غزل المحلة باستاد السلام، في نفس اليوم، في مواجهة أخرى مرتقبة ومثيرة، بينما تقام 4 مواجهات بعد غد الأربعاء على رأسها لقاء بيراميدز ضد حرس الحدود.

ويحل الإسماعيلي، ضيفًا على الجونة، بينما يلعب زد ضد سيراميكا ، كما يواجه المصري البورسعيدي ضيفه البنك الأهلي.

ويسدل الستار على منافسات الجولة، الخميس المقبل، بلقائي مودرن سبورت مع طلائع الجيش، كما يواجه إنبي، ضيفه الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة فى دوري nile

مباراة الأهلى وغزل المحلة تقام فى السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أشرف بن شرقي خارج حسابات الأهلي فى مباراة غزل المحلة بالدوري

خرج المغربى أشرف بن شرقى، الوافد الجديد للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارسيل فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن أشرف بن شرقى لم تكتمل جاهزيته الطبية والبدنية ونزوله التدريب وفقا للبرنامج الموضوع له، لأن أشرف بن شرقى انضم لصفوف الأهلى عنده شد فى العضلة الأمامية من الدرجة الأولى تعرض لها في فريقه السابق الريان القطري.