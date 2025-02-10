شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: الأفضل استمرار جروس مع الزمالك.. ومن يضمن نجاح ميكالى؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض نادر السيد ، نجم الكرة المصرية السابق وعضو اللجنة الاستشارية بالزمالك، فكرة رحيل السويسري كريستيان جروس عن القلعة البيضاء.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "رأيي الشخصي الأفضل استمرار جروس مع الزمالك، وجئنا به فى منتصف الموسم، فكيف يرحل بعد 3 أو 4 مباريات!".

وأضاف نادر السيد، "علينا استمرار التجربة لنهاية الموسم الذي يتبقى فيه 3 أشهر من أجل عدم الدخول فى نفس الدوامة مجددا، وإذا جاء مدرب آخر فمن يضمن أنه سينجح مباشرة، حتى ميكالي من يضمن نجاحه مع الزمالك".

زتابع نجم الزمالك السابق تصريحاته، "جروس اكتسب الوقت وتداخل مع اللاعبين وأتمنى أن يستمر وأن يأخذ فرصته كاملة، ولا نستمع ولا نسير وراء السوشيال ميديا.

كما انتقد عضو اللجنة الاستشارية بالزمالك، فكرة اعتماد القلعة البيضاء على اللجان والمحبين في الإدارة: "لابد أن تكون هناك هيكلة في جميع قطاعات نادي الزمالك، ومسألة اللجان الحالية لا يُمكن أن تستمر، كما أنه لا يتولى فقط مجالس الإدارات جميع الملفات.

وتابع نادر السيد: دور مجالس الإدارة هو وضع الخطط، ويكون هناك من يُنفذ هذه الأمور، لأن مجلس الإدارة ليس تنفيذيا ولا يُمكن محاسبته، وكذلك اللجان الاستشارية التي تأتي بأدور كمحبين.

وأكمل نجم الزمالك السابق: لست ضد تواجد لجان من المحبين، لكن الأهم أن تكون هناك ثوابت إدارية ورؤى ثابتة ومستمرة، وليست لجان مؤقتة لإنقاذ موقف مؤقت.

واختتم نادر السيد: لا أمتلك معلومة عن أي تعاقدات مع اللاعبين المصريين ودورنا كان اختيار اللاعبين الأجانب فقط، وكان هدفنا ضم صفقتين أو 3 حال رفع اسم ميشالاك، والنادي هو من تعاقد محمود جهاد وأحمد حسام.