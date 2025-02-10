اخبار الرياضه

الامارات | كأس البولو الذهبية.. "هدف ذهبي" يبتسم في وجه غنتوت

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | كأس البولو الذهبية.. "هدف ذهبي" يبتسم في وجه غنتوت 1/2
  • الامارات | كأس البولو الذهبية.. "هدف ذهبي" يبتسم في وجه غنتوت 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس البولو الذهبية.. "هدف ذهبي" يبتسم في وجه غنتوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق غنتوت فوزا ثميناً على فريق الإمارات بالهدف الذهبي بعد أن تعادلا في الأشواط الخمسة 9-9 في مباراة حبست الأنفاس ضمن منافسات كأس البولو الذهبية، ليحقق العلامة الكاملة من انتصارين، قاطعاً نصف الطريق نحو التأهل للمباراة النهائية.
وفي مباراة ثانية، تغلب جهانجيري على بنجاش 7-5، ليلحق بالذئاب والحبتور والإمارات ولكل منهم نقطيتين من فوز واحد.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements