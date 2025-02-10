ديوكوفيتش يؤكد تعافيه من الإصابة قبل أسبوع من خوضه دورة الدوحة

الرياص - اسماء السيد - بلغراد : أكد النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش تعافيه من إصابة في فخذه الأيسر، وذلك قبل أسبوع من خوضه دورة الدوحة (500 نقطة) حيث سيسعى إلى إحراز لقبه المئة في كرة المضرب الاحترافية.

وقال ابن الـ37 عاما في مقابلة مع صحيفة "فييستي" المونتينيغرية "لم يعد هناك تمزق في العضلات. شفيت من الإصابة بنسبة 100 تقريبا وأنا جاهز للسير نحو انتصارات جديدة"، مضيفا "حصلت على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي كي أتمكن من التدريب والاستعداد".

وتابع المصنف أول سابقا "دورة الدوحة بعد سبعة أيام وأنا ملتزم بالجدول المقرر".

وتنطلق دورة الدوحة التي أحرز ديوكوفيتش لقبها عامي 2016 و2017، الإثنين المقبل ويمني الصربي النفس بالذهاب حتى النهاية وإحراز لقبه المئة في ملاعب الكرة الصفراء.

واضطر الفائز بـ24 لقبا في الـ"غراند سلام" إلى الانسحاب الشهر الماضي من الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة بسبب هذه الإصابة، وذلك بعد خسارته المجموعة الأولى 6 7 (5 7) أمام الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا.

وأمل ديوكوفيتش أن "أحرز الآن في الدوحة لقبي المئة. أسعى إلى ذلك منذ فترة، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. لكن سنرى، سيحصل ذلك عندما يحصل"، مضيفا "الحمد لله أني تمكنت من التعافي سريعا. لقد تعرضت لعدد أكبر من الإصابات مؤخرا مقارنة بأول 15 عاما من مسيرتي. ربما يأتي هذا مع التقدم في السن، لكن جسدي لا يزال يساعدني جيدا والحماس لا يزال في داخلي".

واضطر ديوكوفيتش إلى الانسحاب قبل ربع نهائي بطولة رولان غاروس العام الماضي بعد إصابة في ركبته اليمنى اضطرته لإجراء جراحة في الغضروف المفصلي.

وبعد عودته إلى الملاعب، وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون وفاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس بعدها بأسبوعين.

كانت الذهبية الأولمبية الأولى في مسيرته لقبه الوحيد في 2024، ليتأجل بذلك حلمه بتحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى والانفراد بالرقم القياسي المطلق الذي يتقاسمه مع الأسترالية مارغاريت كورت.