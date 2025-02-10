شكرا لقرائتكم خبر عن سيف مرعي يشارك فى تدريبات المقاصة عقب انتهاء إجراءات قيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سيف مرعي، مهاجم مصر المقاصة الجديد، فى تدريبات فريقه اليوم عقب إنهاء اجراءات التعاقد معه فى صفقة انتقال حر، وانضم سيف مرعي مهاجم المقاولون العرب والزمالك السابق للفريق بعدما أبدى الجهاز الفني للفريق بقيادة سعد فاروق إعجابه باللاعب وإمكانياته الفنية والبدنية.

ووقع سيف مرعي، صاحب الـ 21 عاما، على عقود انتقاله لفريق مصر المقاصة لمدة موسمين المقاصة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للدورة السداسية المؤهلة لدوري المحترفين.



سيف مرعى لاعب المقاصة



سيف مرعي



ويسعى نادي المقاصة للتأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل بعد موسم واحد من هبوطه، خاصة في ظل نجاح إدارة النادي في رفع عقوبة إيقاف القيد التي كان يعاني منها الفريق طوال الموسمين الماضيين.