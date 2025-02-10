7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 10 - 2 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يجتمع بالكولومبى أوسكار لوبيز لحسم توليه رئاسة لجنة الحكام، والأهلي يكلف محمد شوقي بحسم ملف تمديد عقد ياسر إبراهيم.

اتحاد الكرة يجتمع بالكولومبى أوسكار لوبيز لحسم توليه رئاسة لجنة الحكام

يعقد هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا اليوم الاثنين مع ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالفيفا والذى يتواجد فى القاهرة، والمحاضر الدولى الكولومبى أوسكار لوبيز؛ لحسم تولى الأخير مسئولية رئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة.

الأهلي يكلف محمد شوقي بحسم ملف تمديد عقد ياسر إبراهيم

كلف مسئولو النادى الأهلى محمد شوقى، نائب المدير الرياضى الجديد، بحسم ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد الخلاف الذى إندلع بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

جروس يضع حلولا لمركز 10 فى الزمالك قبل مواجهة فاركو

يضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة السويسري كريستيان جروس ، حلولاً لمركز رقم 10 فى الفريق، خاصة فى ظل عدم التأكد من جاهزية عبد الله السعيد بعد معاناته من آلام فى الظهر وعضلة السمانة واستمرار تأهيله، بالإضافة إلى فقدان ناصر ماهر الذى عاد من الإصابة في مباراة الإسماعيلي، ثم تلقى بطاقة حمراء للاعتداء بالضرب على محمد نصر لاعب الدراويش دون كرة، ليتأكد غيابه 3 مباريات مقبلة، الأمر الذى يضع الجهاز الفني للفارس الأبيض في أزمة بسبب صانع الألعاب.

أشرف بن شرقي خارج حسابات الأهلي فى مباراة غزل المحلة بالدوري غداً

خرج المغربى أشرف بن شرقى ، الوافد الجديد للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارسيل فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة يظهر فى تدريبات الفريق اليوم

يظهر التونسى أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم بعد التعاقد مع الأبيض فى ميركاتو الشتاء.

اتحاد اليد يلزم الأندية بتوفير جهاز صدمات القلب فى المباريات

أخطر اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحى، الأندية بضرورة توفير جهاز صدمات القلب فى المباريات وفقا لتعليمات الرعاية الصحية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تجهيز سيارة الإسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض.

تجديد عقد زيزو حديث الساعة فى الزمالك

مازال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك حديث الساعة فى الوسط الرياضى عامة والزمالك خاصة، وذلك بعد تبادل التصريحات بين أيمن عباس عضو لجنة الاستثمار بالنادى، وحازم إمام عضو اللجنة الاستشارية بالقلعة البيضاء عن مصير زيزو مع الفريق.