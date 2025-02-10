أبو ريدة يهدي بوساكا قميص منتخب مصر ودرع اتحاد الكرة

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القاهرة - سامية سيد - أهدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، ماسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي "فيفا"، على هامش ورشة تطوير الحكام، درع الاتحاد المصري وقميص المنتخب الوطني وتهنئته بعيد ميلاده.

وأكد ماسيمو بوساكا أنه سعيد للمشاركة فى رفع كفاءة الحكام المصريين من خلال ورش العمل المقامة بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر، وهذا يعكس اهتمام المنظومة بالتحكيم.

وشهدت ورشة تطوير التحكيم، التي أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية، ويحاضر فيها الثنائى السويسرى ماسيمو بوساكا المدير الفنى للجنة الحكام بالاتحاد الدولى والكولومبى أوسكار رويز المحاضر الدولى، محاضرة خاصة للحكام.

ويختتم اليوم، الإثنين، معسكر تطوير الحكام، بحضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والسويسري مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي انطلق أول أمس بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر فى حضور 60 حكما.

يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.

وتولى بوساكا تصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم، وفقًا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية.

وأبدى الحكام سعادتهم بالاستفادة الكبيرة التى تحققت خلال اليوم الأول.



أبو ريدة يهدي بوساكا قميص منتخب مصر و درع الاتحاد