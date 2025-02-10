شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع ناشئي الأهلى يودع محمد شوقى بعد توليه منصب نائب المدير الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

حرص قطاع ناشئي النادى الأهلى على توديع محمد شوقى بعد توليه منصب نائب المدير الرياضى للقلعة الحمراء، والذى سيتواجد على دكة بدلاء الفريق الأول لأول مرة بداية من مواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري.

واحتفل وليد سليمان وبدر رجب وأحمد ناجى بمحمد شوقي وتوديعه قبل مغادرة قطاع الناشئين ليتولى مهام عمله الجديد.



محمد شوقي ووليد سليمان واحمد ناجي وبدر رجب

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.