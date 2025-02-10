شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مثيرة فى أزمة البولندي ميشالاك مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت أزمة البولندي كونراد ميشالاك ، لاعب نادي الزمالك ، المشهد بعد غلق باب القيد المحلي فى الساعات الأخيرة، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء والتقدم بشكوى ضد النادي فى الاتحاد الدولي لكرة القدم" الفيفا"؛ للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وجاءت هذه الإجراءات من اللاعب البولندي عقب غلق باب القيد ليحرم نادي الزمالك من فسخ التعاقد قبل انتهاء موسم الانتقالات، وهو ما كان سيتيح الفرصة أمام الفريق الأبيض لضم لاعب أجنبي جديد بدلاً من البولندي.

س: كيف بدأت أزمة ميشالاك مع الزمالك؟ ج:خلال الأيام القليلة الماضية، قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد البولندي كونراد ميشالاك من التدريبات الجماعية وتدريبه منفردا، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مع النادي، ويقدم شكوى ضد القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته، وقرر ميشالاك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بمبلغ 727 ألف دولار مستحقات متأخرة، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال فترة تعاقده مع الزمالك، بعد استبعاده من التدريبات الجماعية. س: ما هو موقف فريق أحد السعودي من الأزمة؟ ج:كشف مصدر مطلع، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مسئولى نادى أحد مستاءون مما حدث مع ميشالاك فى الزمالك، وقرروا التقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمطالبة بتعويض مادى قيمته مليون و800 ألف دولار، وهي قيمة عقد ميشالاك مع أحد. س: بماذا رد الزمالك على فسخ التعاقد؟ ج:أكد مصدر بنادى الزمالك أن الإدارة حاولت مع البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق فسخ عقده بالتراضي، وبصورة ودية مع النادى، إلا أن اللاعب رفض، وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزمالك عرض على ميشالاك الحصول على 350 ألف دولار مع فسخ عقده قبل إغلاق القيد، إلا أن اللاعب رفض، وتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة، وأضاف المصدر، أن غياب اللاعب عن التدريبات خطوة لتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولى ضد النادى، إلا أن الزمالك سيجهز ملفاً بالأزمة من البداية، خاصة أن استبعاد اللاعب من التدريبات ليس قراراً إدارياً بل قرار فنى. س: كيف عطل ميشالاك الزمالك عن ضم صفقة أجنبية في الميركاتو الشتوي؟ ج:أكد عبد الهادى محمد، وكيل الإيفواري كاليب زادي سيري، أن الزمالك كان قريبا جدا من ضم اللاعب الإيفوارى، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب عدم وجود مكان فى قائمة الأبيض له، وقال عبد الهادى محمد، فى مداخلة ببرنامج "ملعب أون تايم"، "تم عرض كاليب زادي سيري لاعب نادي فويفودينا الصربي على الزمالك، وأخدنا موافقة من النادى وبدأنا المفاوضات، وكنا قريبين جدا من إنهاء المفاوضات، ولكن عدم وجود مكان فى قائمة الزمالك الأجانب أدى إلى تعثر المفاوضات، نادى فويفودينا الصربي كان طالب رقم كبير واستطاعنا بالمفاوضات أن نخفض هذا الرقم لنصفه، وكنا قريبين من إنهاء الصفقة، ولكن الزمالك لا يوجد لديه مكان فى القائمة؛ لعدم فسخ البولندي كونراد ميشالاك عقده مع القلعة البيضاء". س: ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق؟ ج:انضم البولندي كونراد ميشالاك إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، قادماً من فريق أحد السعودي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، وخلال الفترة الماضية، شارك ميشالاك مع الزمالك في 14 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالها صاحب الـ 27 عاماً هدفين ولم يسجل.