شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو لاعب المصري يحتفل بزفاف شقيقه بالعاصمة الإدارية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل كريم بامبو، مهاجم النادي المصري، بزفاف شقيقه فى أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم، ووجه بامبو الدعوة لزملائه بالفريق والجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر لحضور الحفل.

وفى سياق مختلف، تألق كريم بامبو مع المصري في المباريات الأخيرة، وكان آخرها مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري، حيث سجل ثنائية الفريق البورسعيدي في شباك الاتحاد، ليقود المصري للفوز بهدفين مقابل هدف وينفرد بالمربع الذهبي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته عصر اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشرة من الدوري، والتي تجمعه بالبنك الأهلي، في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد.

وكان علي ماهر ، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.