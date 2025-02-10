شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تتصدر قائمة المحترفين فى الدوري المصري بـ21 لاعباً والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت نيجيريا قائمة الجنسيات الأكثر مشاركة في الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2024-2025، بـ21 لاعباً، يستعدون للمشاركة في البطولة المحلية بعد انتهاء الميركاتو الشتوي وغلق باب القيد المحلي.

وبلغ عدد المحترفين في الدوري المصري 108 لاعبين محترفين فى البطولة المحلية، يمثلون 30 جنسية، تتصدرهم نيجيريا بينما يأتي المغرب في المركز الثاني برصيد 12 لاعباً.

وتضم قائمة اللاعبين النيجريين في الدوري المصري الأسماء التالية: صامويل أموصان، صديق أوجولا، عبد الكريم موموني، جون إيبوكا، صادق إيشاكا، أديجبويجا أولاميليكان، إيمانويل أبيه، جودوين شيكا، أبو بكار ليادي، أوبينا أوكورونكو، صامويل أمادي، فيفور أكيم، شامسو كبير، تولولوبى صامويل أوجو، تايوو أوريبلاي، إيزي إيميكا، إيكيتشوكو نواني، إيمانويل داميولا، كيليتشي شيميزي، لاكي إيمانويل، جابرييل تشوكودي.

وجاء ترتيب الجنسيات المشاركة في الدوري كالتالي:

1ـ نيجيريا "21 لاعباً"

2ـ المغرب "12 لاعباً"

3ـ تونس "10 لاعبين"

4ـ كوت ديفوار "8 لاعبين"

5ـ غانا "7 لاعبين"

6ـ فلسطين "6 لاعبين"

7ـ بوركينا فاسو " 4 لاعبين"

8ـ السنغال "4 لاعبين"

9ـ غينيا "4 لاعبين"

10ـ الكونغو الديمقراطية "3 لاعبين"

11ـ الجزائر "3 لاعبين"

12ـ مدغشقر "لاعبان"

13ـ غينيا بيساو "لاعبان"

14ـ بنين "لاعبان"

15ـ الكاميرون "لاعبان"

16ـ موريتانيا "لاعبان"

17ـ أنجولا "لاعبان"

18ـ تنزانيا "لاعبان"

ولاعب واحد من 12 جنسية جاءت كالتالي:

السودان ـ سلوفينيا ـ بولندا ـ أوغندا ـ جنوب أفريقيا ـ بوروندي ـ توجو ـ جامبيا ـ رواندا ـ أثيوبيا ـ البرتغال ـ الجابون.