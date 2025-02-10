شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستعيد خدمات هشام صلاح قبل مواجهة المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد البنك الأهلي خدمات لاعبه هشام صلاح، والذي غاب المباراة الماضية عن الفريق أمام زد بسبب الإيقاف، وكان هشام صلاح تعرض للطرد في مباراة البنك الأهلي أمام إنبي بالدوري، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المصري في السابعة مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه، علق طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على تعادل فريقه مع زد بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها عقب خوض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات صحفية عقب المباراة: مواجهة زد كانت قوية للغاية، وكلا الفريقين سعى لخطف الثلاث نقاط، ولاعبو فريق البنك الأهلى لديهم رغبة حقيقية وطموح كبير وإصرار على الوصول لأفضل مكانة فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز الصعب جدا هذا الموسم.

أضاف: رغم الغيابات الكبيرة اليوم فى فريقى إلا ان جميع اللاعبين يقدمون أداء متميز، لا وقت للراحة وسنبدأ فى التحضير لمواجهة المصرى المقبلة.