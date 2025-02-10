شكرا لقرائتكم خبر عن عصام سراج الدين رئيساً للقطاع التجاري باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تعيين الدكتور عصام سراج الدين رئيساً للقطاع التجاري بالاتحاد.

وعقد أبو ريدة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد جلسة اليوم مع سراج الدين؛ لمناقشة الأفكار وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويعقد هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا اليوم الاثنين مع ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالفيفا والذى يتواجد فى القاهرة، والمحاضر الدولى الكولومبى أوسكار لوبيز؛ لحسم تولى الأخير مسئولية رئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة.

وتشهد الجلسة الحديث حول مهام لوبيز في لجنة الحكام، وخطة العمل وبنود التعاقد، وحال التوصل لاتفاق نهائي سيتم الإعلان عن توليه المهمة، خاصة أنه كانت هناك مفاضلة بين لوبيز وخبير آخر إنجليزى.

ويختتم اليوم، الإثنين، معسكر تطوير الحكام، بحضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والسويسري مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي انطلق أول أمس بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر فى حضور 60 حكما.